Béguinage, Leers (59)

Dans le cadre de la rénovation thermique et des éléments de confort de ce béguinage occupé par des seniors et des PMR, Vilogia a réalisé l'adaptation des 30 logements, principalement T2 et T3. L'environnement direct (cheminement, espaces verts) et l'espace public ont été retravaillés en lien avec la collectivité. Le bailleur et la commune ont identifié et corrigé les différences de niveaux très présents sur les voiries. Les espaces verts ont été réaménagés avec un cheminement sans ressaut devant les maisons, des bornes d'éclairage (puissance normée de 20 lux) positionnées dans la pelouse afin de libérer les espaces de circulation. La hauteur du ressaut à l'entrée du logement (écart de niveau entre la pièce intérieure et l'espace extérieur) a été limitée aux 2 cm réglementaires [NDLR : cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut est muni d'un chanfrein dont la pente ne dépasse pas 33 %]. Dans les salles de bains, la baignoire a été remplacée par une douche (au format normatif 0,90 x 1,20 m) à bac plat. La réglementation exige zéro ressaut dans le neuf (avec une tolérance de 2 cm dans l'existant). Les douches présentent des barres de maintien positionnées en L et étudiées pour l'ergonomie. Les revêtements de sol sont non glissants, les lavabos modulaires peuvent évoluer en cas de besoin, les meubles sous lavabo sont amovibles (clipsés) avec la possibilité de s'asseoir devant. Le miroir (1 mètre de haut) est placé au-dessus du lavabo pour se voir en position debout comme assise. Un circuit d'éclairage spécifique permet le déplacement nocturne tout en évitant d'actionner le plafonnier : un bouton allume une veilleuse dans la chambre, puis l'éclairage du couloir et de la salle de bains. Les ouvertures sont munies de volets roulants.