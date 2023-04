Avec Ecoscale, le CSTB mesure la circularité des produits

Sur le modèle du Nutriscore, le Centre scientifique et technique du bâtiment lance un indicateur pour jauger la circularité d'un produit ou équipement. L'institution attribue une lettre (de A à E) par catégories – matières recyclées & renouvelables ; démontabilité ; réemployabilité ; recyclabilité – pour plus de transparence et de simplicité pour le client.

Le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) lance l'indicateur Ecoscale pour mesurer la circularité des produits du bâtiment. Un indicateur simple à interpréter qui attribue une lettre de A (pour le plus haut niveau) à E pour chacune des 4 catégories : matières recyclées & renouvelables ; démontabilité ; réemployabilité ; recyclabilité. « Le choix des indicateurs résulte d’un échange avec un comité de suivi constitué d’une trentaine d’industriels, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, assureurs ou encore chercheurs, explique Sylvain Laurenceau, directeur opérationnel Economie et Ressources au CSTB. Les 4 catégories regroupent 17 critères au total. Si des demandes complémentaires se font fortes, il n’est pas exclu qu’on affine davantage l'indicateur en ajoutant de nouveaux critères. » Ceux-ci évaluent les performances techniques durables dans le temps du produit, sa simplicité de réemploi, la faculté à détacher ses composants ou encore les effets sanitaires des substances qu’il contient. Ecoscale oblige ainsi à penser son produit à long-terme : « Si la réglementation évolue, attention aux substances qu’on utilise aujourd’hui et qui pourraient être interdites demain », prévient-il.

Limiter le greenwashing