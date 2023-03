Aspects géotechniques de la construction en zone sismique

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

CTB - Quelle est l'utilité d'une étude spécifique pour les fondations en zones sismiques ?

Les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions avec une certaine accélération. Dans certains types de sols, ces ondes provoquent sous les fondations des tassements excessifs ou la liquéfaction du sol. Lors d'un séisme, des charges particulières sont en outre appliquées sur les fondations et sur la superstructure. Ces divers phénomènes étant en mesure d'affecter la stabilité des fondations, les architectes et ingénieurs doivent donc en tenir compte dans les projets soumis à la réglementation parasismique.

CTB - Quels sont les principaux paramètres géotechniques à déterminer ?