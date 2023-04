Alkern acquiert ADG Béton et se renforce sur la gestion de l’eau

Le Groupe Alkern, acteur français du béton préfabriqué, annonce l’acquisition du groupe ADG Béton (60 collaborateurs répartis entre ADG Béton et SEBE), au chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros. Le groupe ADG Béton s’est spécialisé dans la conception et fabrication de produits en béton et dans l’assainissement autonome. Stéphane Di Genni, dirigeant d’ADG Béton, conserve ses fonctions et accompagnera l’intégration du groupe au sein d’Alkern. L’acquéreur entend ainsi compléter son offre avec « les domaines de plus en plus critiques de la gestion des eaux en assainissement non-collectif et du stockage d’eau pluviale. »