Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Le groupe Airvance, spécialisé dans la qualité de l'air depuis 3 ans, est le fruit du rapprochement de France Air et la division HVAC du groupe SIG.

Le groupe Airvance est né il y a 3 ans de la fusion France Air et du britannique SIG pour occuper le créneau de la qualité de l’air et de la ventilation. Il s’adresse principalement aux installateurs, surtout dans le tertiaire, à travers les marques Cairox, Sufix, SaftAir et désormais France Air. Le groupe a notamment pour ambition de créer le label France Air Pur pour certifier de la qualité des produits liés à ce domaine. Présent au salon ISH pour la première fois, le groupe exposait la centrale double flux Power Box de France Air. Cette ventilation possède un échangeur contre-flux pour une puissance de 9 000 m3/h. Son double étage de filtration permet d’ajuster le débit du freecooling. Une batterie sur rail, des portes sur charnières démontables ainsi que les versions horizontale ou verticale offrent une simplicité d'installation et de maintenance. Certifié par la norme EN 1886, l’appareil garantit une étanchéité L1, une transmittance thermique T2 et un facteur pont thermique TB2. Son moteur ECM assure « un gain de consommation de 30 à 40% par rapport à un moteur traditionnel »,[…]