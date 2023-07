Sénat : Accélération du processus de reconstruction des bâtiments après les émeutes

Ce projet de loi entend, en trois articles, autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée, à accélérer ou à faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des bâtiments affectés par les dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023. Si nous devons parler de chiffres, « ils sont trois fois supérieurs à ceux des trois semaines de 2005 », affirme le ministre de la cohésion des territoires, Christophe Béchu. Le bilan à ce stade est estimé à 650 millions d’euros pour les destructions d’équipements, d’infrastructures publiques, et de biens privés. Avec les symboles de la République qui ont été particulièrement touchés dont 243 établissements scolaires, dont 60 écoles aux dégâts très importants, et une dizaine qui ont été complètement détruites, 47 établissements de la justice, 3 centres hospitaliers mais également de l’équipement urbain, des bus, des trams, ainsi que des médiathèques, ou des maisons de quartiers, des crèches, des gymnases, des maisons de la culture, et même des locaux associatifs. Plus de 1000 commerces ont aussi été vandalisés et pillés.

A cette fin, le projet de loi prévoit notamment : des dérogations aux règles d’urbanisme avec des délais réduits pour reconstruction ou réhabilitation ; des dérogations aux règles de passation et de dévolution des marchés publics pour faciliter le retour au fonctionnement normal des services publics dans les meilleurs délais soit une simplification des procédures de publicité et de mise en concurrence ; la définition du régime de prise en charge par l’État des dépenses des collectivités dans cette reconstruction, avec des modalités de dérogation à l’obligation de participation minimale de ces collectivités et la possibilité d’un versement anticipé du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour les travaux entrepris par les collectivités. Le Sénat a adopté des modifications visant notamment à clarifier la rédaction du projet de loi, en précisant que les dérogations s’appliqueront à tous les acheteurs soumis au code de la commande publique, y compris les bailleurs sociaux, étendre le champ de l’habilitation à prendre par voie d’ordonnance des mesures permettant de déroger aux règles normales de passation des marchés publics afin d’y inclure les opérations de reconstruction ou de réhabilitation des équipements publics. Le texte ainsi adopté est transmis à l’Assemblée nationale, pour examen en première lecture.