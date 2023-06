A Villetaneuse, un premier cas d’école pour le projet EduRénov

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

L’école maternelle Jacqueline Quatremaire à Villetaneuse opère sa réhabilitation-extension. Avec le soutien de la Banque des territoires dans le cadre du programme Edu Rénov, elle représente un modèle de transformation énergétique.

Le 9 mai, M. Dieunor Excellent, maire de la commune de Villetaneuse (en Seine-Saint-Denis) et M. Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, ont posé ensemble la première pierre de la réhabilitation et de l’extension de l’école maternelle Jacqueline Quatremaire, au 11 rue Carnot. Ces travaux, première mise en œuvre du programme EduRénov, ont pour objectif de générer 40 % d’économie d’énergie. Construite en 1973 dans le quartier Saint-Leu, elle est composée de huit classes, une salle d’activités, un accueil périscolaire, une cantine et un jardin. Elle accueille 240 élèves. Le lancement des travaux de réhabilitation et d’extension devraient permettre d’accueillir 160 élèves supplémentaires à la rentrée des classes en septembre 2024, soit 13 classes au total. En effet, les prévisions indiquent que 2 000 nouveaux villetaneusiennes et villetaneusiens s’installeront d’ici 2025. La municipalité a fait appel à l’expertise de la Banque des Territoires en Île-de-France pour[…]