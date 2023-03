A Lyon, une résidence à l'isolation sur mesure, en autoconsommation collective

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Le projet Sollys à Lyon compte une résidence de 11 bâtiments (bureaux et résidentiels) en autoconsommation collective. L'isolation sur mesure épouse les angles de la façade et les loggias sont équipées de bardage ventilé.

A Lyon, la résidence LIVE s'inscrit dans le programme mixte Sollys, qui tente de concilier santé, biovidersité et autoconsommation. Ses 11 bâtiments occupent 1 282 m² et abritent 39 logements. Les panneaux de polystyrène expansé (PSE) prêts à coller ont été réalisés en usine sur mesure pour s’adapter aux courbes des angles entrants et sortants de la façade. Ils sont associés au graphité StoTherm Classic afin d’isoler par l’extérieur l’intégralité de l’enveloppe (R+6). Sa mise en œuvre a été facilitée par les coursives, transformées ensuite en loggias, profondes de 2 m. Ces loggias sont isolées par le système de bardage ventilé StoVentec R Enduits, et l’agence Aire Mateus, en charge de la résidence, pointe la qualité de finition : « Les occupants auront la possibilité de toucher tous les jours leurs murs extérieurs : cela nous a poussé à rechercher l'aspect le plus élégant et le plus lisse possible », explique Jorge Silva, l’architecte.

© Sandrine Rivière

« L'enjeu[…]