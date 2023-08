À Fontenay-sous-Bois, la patinoire chauffe la piscine

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Dans cette commune francilienne, la transition énergétique passe par la récupération de chaleur du nouveau groupe froid de la patinoire pour chauffer l’eau de la piscine voisine.

L’équation est connue: pour faire du froid, il faut évacuer du chaud. C’est en partant de ce principe que MCI (filiale du groupe Equans, spécialisée dans le froid et l’optimisation énergétique,) a conçu et instauré une solution pour chauffer, grâce à la patinoire voisine, la piscine de Fontenay-sous-Bois. Construite en 1973, la patinoire du complexe Salvador-Allende (58 m x 27,5 m) a été rénovée et ses équipements de production frigorifique renouvelés. Le groupe froid, qui fonctionnait à l’ammoniac, a été remplacé par une centrale de 560 kW utilisant un fluide frigorigène bas carbone (CO2 transcritique, doté d’un potentiel de réchauffement quasi nul et qui n’est donc pas concerné par la F-Gaz), désormais capable de moduler sa puissance. Un dispositif de suivi énergétique et de pilotage à distance a été conçu et mis en place par Equans Digital. Ces équipements permettent d’adapter et donc de limiter la production de froid en fonction des besoins réels ou anticipés de la patinoire.

Échangeur de 500 kW

La modernisation de la[…]