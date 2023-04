3 questions à Isabelle Brose : « Nos produits sont durables, renouvelables et peuvent être recyclés et réutilisés »

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Dans la continuité de notre enquête Parquets massifs et contrecollés, Isabelle Brose, directrice générale de la Fédération européenne du parquet (FEP), expose sa vision du marché européen.

CTB - Comment se porte l'industrie du parquet en Europe et en France ?

En Europe, l'année 2021 fut très bonne et a atteint un niveau plus vu depuis dix ans, avec une augmentation de la consommation de 6,2 % par rapport à 2020. Nous sommes revenus à des niveaux de production sur le territoire européen non observé depuis la crise financière de 2007-2008 ! Il y a eu une forte demande grâce aux projets de rénovation démarrés en 2020 à la suite de la crise du Covid-19. En 2022, les parts de marché ont baissé car les chantiers de rénovation se sont terminés et la crise énergétique et l'inflation ont incité les consommateurs à se tourner vers les besoins essentiels. Sur le marché français, nous observons une baisse à deux chiffres en 2022. Au niveau européen, nous nous heurtons aux problèmes d'approvisionnement et à une flambée des prix de la matière première, liés d'une part à l'exportation massive de bois brut vers la Chine à n'importe quel prix et, d'autre part, au conflit russo-ukrainien. Car une grande partie des importations de contreplaqué[…]