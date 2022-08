2. Modularité et sobriété

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Halle, Bouffémont (95)

Le projet de l'Atelier Lâme s'inscrit dans le cadre de la requalification de la place Vauban, au cœur de la commune de Bouffémont. Il porte sur la construction d'un nouveau marché couvert en bois, en remplacement de l'ancienne halle, jugée obsolète. Celui-ci vient s'adosser à un supermarché existant, situé au pied d'un ensemble de logements sociaux des années 1970. Pour les architectes, faire le choix d'une construction en pin Douglas (issu de forêts françaises) permettait d'apporter un aspect chaleureux à l'édifice en jouant du contraste avec l'environnement minéral alentour.

Il garantissait également un délai de réalisation court ainsi qu'un budget maîtrisé. De conception sobre et fonctionnelle, la halle se compose d'un sol en béton coulé en place et peint, sur lequel sont assemblés des portiques en bois. La trame est rationnelle et le projet se veut à géométrie variable, afin de permettre, en fonction de la météo, une ouverture ou une fermeture totales, notamment en hiver, ou encore une ouverture partielle.

La façade principale est munie de grandes portes papillon à système hydraulique, qui s'ouvrent de manière automatique. Dans leur version ouverte à 90°, elles forment un abri pour les étals[…]