1 000 projets retenus pour réduire la consommation d’énergie fossile du parc immobilier de l'Etat

Le gouvernement a sélectionné plus d'un millier de dossiers reçus dans le cadre de son appel à projets du 10 octobre 2022, visant à réduire rapidement la consommation d'énergie fossile de son parc immobilier. Pour 130 millions d'euros investis, il entend économiser 200 millions de kWh (ef) d’énergie fossile par an.

Le gouvernement dévoile les 1 000 projets sélectionnés pour la réduction rapide de la consommation d’énergie fossile des bâtiments de l’Etat, suite à l’appel à projets « Résilience », lancé le 10 octobre 2022. Une enveloppe de 130 millions d’euros va financer des projets de travaux, coûtant jusqu’à 1 million d’euros, pour économiser plus de 200 millions de kWh (ef) d’énergie fossile par an. Ce parc immobilier représente 94 millions de m² sur la totalité du territoire français. Les énergies fossiles représentent deux tiers de la consommation d’énergie nationale et l’exécutif entend réduire leur utilisation de 10 % d’ici fin 2024, soit plus de 2 TWh.

Effet ressenti dès l'hiver 2023-2024

La sélection des projets par la DIE (direction de l'immobilier de l’Etat) reposait sur leur efficience (coût du kWh d’énergie économisé) et la rapidité de mise en œuvre, pour un effet dès l’hiver prochain. Ainsi, ces travaux concernent l’installation d’un système de régulation de la production de chauffage ou des équipements complémentaires (robinets thermostatiques, régulations des systèmes de traitement d’air…) ou de distribution (pompes à débit variables, vannes trois voies…) ; le remplacement d’équipements de chauffage ou d’ECS alimentés en énergies fossiles par des équipements alimentés en énergies renouvelables ; ou encore des travaux d’isolation, de relamping, etc.

Par exemple, le palais de Chaillot (Paris), jusqu’ici chauffé au gaz, va être raccordé au réseau de chauffage urbain pour une économie de 0,50 €/kWh d’énergie fossile par an. La station d’Atuona, sur les îles Marquises en Polynésie, sera équipée de panneaux photovoltaïques et de batteries de stockage pour couvrir sa consommation électrique. Le remplacement de l’ancienne centrale thermique permettra d’économiser 1,22 €/kWh d’énergie fossile par an. Tandis qu’à Brest, le remplacement des chaudières fioul par une PAC et la mise en place d'une programmation centralisée du chauffage à la subdivision des phares et balises va permettre de réduire l’énergie fossile de 1 €/kWh par an. La liste de tous les projets retenus est consultable sur le site www.immobilier-etat.gouv.fr